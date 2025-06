Teheran pagherà un prezzo altissimo | la rabbia di Netanyahu dopo i missili su Israele Idf | Colpito quartiere generale nucleare iraniano – I video

Tensioni crescenti tra Iran e Israele infiammano il Medio Oriente, con Netanyahu che promette una risposta dura dopo i missili contro Israele. La rabbia di Tel Aviv si traduce in azioni mirate, come l’attacco al quartier generale nucleare iraniano, dimostrando che il prezzo da pagare sarà altissimo. La regione si avvicina a un nuovo, potenzialmente devastante capitolo di conflitto, mentre il mondo osserva in apprensione.

«I nostri soldati, i nostri piloti, sono nei cieli sopra l’Iran. L’Iran pagherà un prezzo altissimo per l’assassinio deliberato di civili, donne e bambini. Raggiungeremo i nostri obiettivi e infliggeremo loro un colpo devastante. Sentiranno tutta la forza del nostro braccio». Lo ha dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita a Bat Yam, dove un edificio è stato colpito da un missile iraniano e diversi civili sono rimasti uccisi. «Cittadini di Israele: ascoltate le istruzioni del Comando del Fronte Interno. Abbiate molta cura della vostra vita. Siamo sulla via della vittoria», ha poi concluso il primo ministro israeliano. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: pagherà - prezzo - altissimo - teheran

“Il capitalismo ci riempie di oggetti ma ha un prezzo che dobbiamo pagare che è altissimo. Le persone devono lavorare moltissimo onostante oggi ci sia meno bisogno di lavoro. Il problema è che non c’è un vero dibattito intorno al tempo”. Matteo Saudino, ide Vai su Facebook

Israele-Iran, notizie in diretta sulla guerra: colpiti oltre 80 obiettivi nucleari iraniani. Netanyahu minaccia ritorsioni pesanti: L'Iran pagherà un prezzo altissimo; Idf: colpito il quartier generale nucleare dell’Iran. Nella notte bombe su Israele; Netanyahu a Bat Yam, Iran pagherà per donne e bimbi uccisi.