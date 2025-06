Teheran all' Iraq | Bloccate lo spazio aereo agli attacchi di Israele

In un gesto deciso, Teheran invita l'Iraq a bloccare lo spazio aereo contro gli attacchi israeliani, sottolineando l'importanza di proteggere la sovranità e la sicurezza della regione. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato Baghdad a esercitare maggiore vigilanza sui propri confini, evidenziando la delicata situazione geopolitica e la tensione crescente. La domanda che sorge spontanea è: quanto influirà questa mobilitazione sulla stabilità mediorientale?

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato l'Iraq a impedire a Israele di utilizzare il suo spazio aereo e il suo territorio per lanciare attacchi contro la repubblica islamica. "Il governo iracheno deve esercitare maggiore vigilanza e protezione sui suoi confini e sullo spazio aereo.

