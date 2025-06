Tecnologia d' immagine con dosi ridotte di radiofarmaco il Premio Cicognani al ricercatore Unife

Un’innovazione che promette di rivoluzionare l’imaging medico, garantendo diagnosi più precise con minori dosi di radiofarmaco, ha premiato Luca Urso dell’Università di Ferrara con il Premio Giovanni Lucignani. La sua ricerca apre nuove frontiere nella diagnostica oncologica, offrendo speranze e miglioramenti significativi per i pazienti. Questo prestigioso riconoscimento sottolinea l’importanza di investire in scoperte che uniscono tecnologia e medicina per un futuro più sicuro e accurato.

Una ricerca che restituisce indicazioni fondamentali sull'imaging medico, in particolare in ambito oncologico, è valsa a Luca Urso il Premio Giovanni Lucignani. Al ricercatore del dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna dell'Università di Ferrara è andato dunque il riconoscimento.

