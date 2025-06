te la rompo la testa belen rodriguez e il video della rissa a milano

Ti sei mai chiesto cosa si celi dietro a uno scontro così acceso tra due giovani? In un video esclusivo, Gabriele Parpiglia svela i dettagli di una lite che ha fatto il giro di Milano: Belen Rodriguez coinvolta in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. La scena, tra jeans, sneakers e tensioni palpabili, ci invita a riflettere su quanto possa essere sottile il confine tra gossip e realtà. E tu, cosa ne pensi di questa vicenda?

Gonna di jeans, sneakers e felpa nera. Due ragazze discutono e la lite si fa sempre più accesa. "Te la rompo la testa", si sente in sottofondo alle immagini. Nelle immagini immortalate in un video pubblicato in esclusiva dal giornalista Gabriele Parpiglia la protagonista, stando a quanto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it