Taylor Fritz torna protagonista sul palcoscenico internazionale conquistando con autorevolezza l’ATP 250 di Stoccarda. In una finale emozionante, il talento statunitense ha battuto meritatamente Alexander Zverev, scrivendo un nuovo capitolo nella storia di questo torneo millenario, nato nel 1916. La vittoria di Fritz lo incorona come uno dei pochi a portare a casa un trofeo su questa storica terra rossa. Ma cosa significa questa vittoria per il suo futuro nel circuito?

Taylor Fritz porta a casa l’ATP 250 di Stoccarda. Il ventisettenne californiano diventa il quinto giocatore a stelle e strisce, dopo Hugh Stewart, Vitas Gerulaitis, Andre Agassi (era terra rossa) e Frances Tiafoe (era erba) a vincere questo antichissimo torneo, nato nel 1916, sconfiggendo per 6-3 7-6(0) Alexander Zverev. Per il tedesco fallisce il tentativo di riportare un giocatore di casa sul tetto cittadino: l’ultima vittoria di Germania a Stoccarda rimane dunque quella di Michael Stich, datata 1991. I primi sei game scorrono praticamente senza alcun tipo di problema. Al massimo c’è un turno di battuta complesso per Fritz sul 2-2, risolto però ai vantaggi, ed è l’unica fase in cui l’americano appare realmente in difficoltà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taylor Fritz conquista Stoccarda: Zverev battuto con merito in finale

