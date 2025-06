Tatjana Maria compie l'ultima impresa | chi è la 37enne che ha vinto a sorpresa il torneo del Queen's

Tatjana Maria, madre di due figlie e tennista italiana, ha scritto un capitolo indimenticabile nel mondo dello sport. Con determinazione e passione, ha conquistato il torneo WTA 500 del Queen's Club partendo dalle qualificazioni, diventando la donna più anziana a vincere su erba a questo livello. Un trionfo che testimonia come sogni e tenacia possano superare ogni limite. Continua a leggere per scoprire come una nuova leggenda sia nata sul campo.

