Tassisti foggiani approvano il divieto di auto davanti alla Stazione | Ecco cosa succede ogni giorno

I tassisti foggiani si schierano a favore del nuovo divieto di auto davanti alla stazione, una mossa che sta rivoluzionando la viabilità quotidiana tra polemiche e approvazioni. La sperimentazione, avviata in piazzale Vittorio Veneto, promette di migliorare la mobilità, ma non senza sollevare alcune criticità evidenziate dai professionisti del settore. Una sfida che potrebbe cambiare il volto del traffico cittadino e le abitudini di chi viaggia ogni giorno.

La nuova viabilità sperimentale adottata tra molteplici polemiche in piazzale Vittorio Veneto, dinanzi alla Stazione Ferroviaria di Foggia, trova un parziale favore nella categoria dei tassisti foggiani. Una rivoluzione che viene promossa, ma con riserva: gli stessi, infatti, rilevano criticità.

