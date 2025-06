Taremi salta il Mondiale CorSport | un aspetto ha ostacolato ulteriormente il compito dell’Inter

Mehdi Taremi ha ufficialmente saltato il Mondiale per Club, una notizia che scuote l’universo nerazzurro. L’assenza dell’attaccante iraniano, bloccato a Teheran invece di raggiungere Los Angeles, complica i piani di Chivu e mette in discussione le strategie dell’Inter. Un ostacolo imprevisto che potrebbe influenzare profondamente il cammino della squadra in questa competizione globale. Ma quali sono le conseguenze di questa sorpresa? Scopriamolo insieme.

che voleva soprattuto essere vicina al giocatore. Ora è ufficiale: Mehdi Taremi non parteciperà al Mondiale per Club. L’attaccante dell’Inter, che sarebbe dovuto arrivare venerdì a Los Angeles per unirsi al gruppo, è bloccato a Teheran. La notizia, confermata ieri, rappresenta una tegola per il tecnico Cristian Chivu, che perde una pedina fondamentale per l’attacco nerazzurro nel nuovo Mondiale per club FIFA. La causa: il conflitto e lo spazio aereo chiuso. All’origine della mancata partenza c’è la drammatica guerra scoppiata tra Iran e Israele. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi salta il Mondiale, CorSport: un aspetto ha ostacolato ulteriormente il compito dell’Inter

In questa notizia si parla di: inter - mondiale - taremi - salta

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Comunque tutto si può dire a Taremi ma gli dobbiamo anche riconoscere che ha avuto tanta sfiga nella sua esperienza all'INTER. CAUSA GUERRA SALTA IL MONDIALE PER CLUB INTER - Il Muro Nerazzurro - BY La Gazzetta dello Sport Vai su Facebook

Mehdi Taremi salta il Mondiale per Club È bloccato in Iran vista la chiusura dello spazio aereo dopo i recenti fatti di cronaca ? Non raggiungerà gli USA per aggregarsi all’Inter di Chivu #Inter #Taremi #FIFACWC #DAZN Vai su X

Taremi salta il Mondiale per Club, non sarà a disposizione dell'Inter: il motivo e le soluzioni per Chivu in attacco; Inter, Mehdi Taremi bloccato in Iran: salta il Mondiale per club; Inter, Taremi salta il Mondiale per Club.

Inter, Taremi salta il Mondiale per Club: resta bloccato in Iran - L`Inter non potrà contare su Mehdi Taremi per questo Mondiale per Club che sta per partire negli Stati Uniti e che vedrà il match d`esordio dei nerazzurri nella. Segnala msn.com