Taremi Inter l’iraniano verso l’addio | gli scenari per l’attacco nerazzurro

L'addio di Taremi all'Inter si avvicina, aprendo scenari inediti per il mercato nerazzurro. Mentre l’attenzione del club è sul Mondiale per Club negli Stati Uniti, i dirigenti lavorano silenziosamente per rinforzare la rosa in vista delle sfide future. Le ultime indiscrezioni di Sky Sport rivelano che l'attaccante iraniano potrebbe presto salutare Milano. Ma quali sono le mosse e le strategie dell’Inter per affrontare questa fase di cambiamento?

Taremi Inter, l’attaccante iraniano è alla fine della sua avventura in nerazzurro: i dettagli. L’ Inter è concentrata sul Mondiale per Club negli Stati Uniti, ma i dirigenti non smettono di lavorare sul mercato per potenziare la squadra nerazzurra in vista della prossima stagione. Ecco le ultime informazioni raccolte da Sky Sport. DA SKY SPORT: “ Taremi in questa sessione estiva di mercato lascerà il club, che valuterà tutte le offerte per lui.Numericamente quindi servono attaccanti: Hojlund è un’idea molto concreta dell’Inter, sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. L’altro nome è quello di Bonny: l’Inter lo segue da tempo, le referenze sono positive e piace: bisognerà trovare l’accordo giusto a livello economico col Parma che chiede tanti soldi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano verso l’addio: gli scenari per l’attacco nerazzurro

Inter, finalmente Taremi! Il futuro dell'iraniano può cambiare - L'Inter accoglie con entusiasmo Medhi Taremi, la cui presenza potrebbe segnare un cambiamento decisivo nel futuro della squadra.

Inter, la guerra Israele-Iran blocca Taremi a Teheran: apprensione per l'attaccante nerazzurro; Inter, la guerra con Israele blocca Taremi in Iran. Spazio aereo chiuso, niente volo per Los Angeles; Taremi resta bloccato in Iran: l'attaccante dell'Inter non potrà partecipare al Mondiale per Club.

Taremi bloccato in Iran, Inter in ansia: non parteciperà al Mondiale per Club - Ma Cristian Chivu dovrà fare a meno di Mehdi Taremi che non parteciperà alla competizione intercontinentale.