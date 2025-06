Taremi bloccato in Iran salta il Mondiale per Club con l’Inter

Il sogno di Mehdi Taremi di brillare con l’Inter al prossimo Mondiale per Club svanisce a causa di circostanze impreviste: l’escalation militare tra Iran e Israele ha chiuso lo spazio aereo, lasciando l’attaccante bloccato nel suo Paese. Un colpo duro per i nerazzurri e per gli appassionati di calcio, che si aspettavano di vedere Taremi in campo. La sfida ora si sposta oltre il pallone, tra tensioni geopolitiche e passioni sportive.

Mehdi Taremi non indosserà la maglia dell’Inter nel prossimo Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti. La colpa non è di un infortunio o di problemi burocratici, ma dell’escalation militare tra Iran e Israele, che ha portato alla chiusura totale dello spazio aereo iraniano. L’attaccante, appena ingaggiato dai nerazzurri, è bloccato nel suo Paese senza possibilità di raggiungere i compagni in tempo per la competizione. Aeroporti bloccati, voli sospesi: la situazione senza via d’uscita. Mehdi Taremi Nelle ultime 48 ore, il governo di Teheran ha imposto il blocco di tutti i voli civili in seguito ai bombardamenti israeliani sul territorio iraniano. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Taremi bloccato in Iran, salta il Mondiale per Club con l’Inter

In questa notizia si parla di: taremi - bloccato - iran - mondiale

Taremi bloccato dalla guerra in Iran: non può volare dall’Inter negli USA per il Mondiale per Club. Ultimissime - A causa della delicata situazione politica in Iran, Mehdi Taremi resta bloccato nel suo paese e non potrà volare con l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club.

Taremi bloccato in Iran, Inter in ansia: non parteciperà al Mondiale per Club Vai su Facebook

Mehdi Taremi salta il Mondiale per Club È bloccato in Iran vista la chiusura dello spazio aereo dopo i recenti fatti di cronaca ? Non raggiungerà gli USA per aggregarsi all’Inter di Chivu #Inter #Taremi #FIFACWC #DAZN Vai su X

Inter, Taremi rimane bloccato in Iran: non parteciperà al Mondiale per Club; Inter: Taremi bloccato in Iran per la guerra; Taremi bloccato in Iran per la guerra con Israele: non può raggiungere l'Inter negli Stati Uniti.

Taremi bloccato in Iran, Inter in ansia: non parteciperà al Mondiale per Club

Da tuttosport.com: Ma Cristian Chivu dovrà fare a meno di Mehdi Taremi che non parteciperà alla competizione intercontinentale.