Taremi ancora bloccato in Iran Inter in contatto continuo | la situazione – CdS

Mehdi Taremi, stella dell'Inter, si trova ancora bloccato a Teheran a causa delle tensioni tra Iran e Israele. L’attaccante iraniano, previsto per unirsi ai nerazzurri a Los Angeles dopo gli impegni con la nazionale, non può lasciare il suo paese in questa situazione delicatissima. La mancata partenza di Taremi rappresenta un duro colpo per l’Inter, che dovrà affrontare il Mondiale per Club 2025 senza il suo talento.

L'Inter dovrĂ fare a meno di Mehdi Taremi per il Mondiale per Club 2025. L'attaccante iraniano, atteso a Los Angeles per unirsi al gruppo nerazzurro dopo gli impegni con la nazionale, non ha potuto lasciare Teheran a causa del conflitto esploso tra Iran e Israele. Una situazione delicatissima che ha costretto il club a rinunciare ufficialmente alla sua presenza nella nuova competizione FIFA. BLOCCATO – Mehdi Taremi sarebbe dovuto partire venerdì, insieme agli altri giocatori reduci dagli impegni internazionali, ma nella notte tra giovedì e venerdì è scattata l'offensiva aerea israeliana. Con lo spazio aereo iraniano chiuso e un'escalation militare in corso, qualsiasi ipotesi di spostamento si è fatta impossibile.

