Tare ringrazia Reijnders | no a 95 milioni che prova di forza

Il mercato si infiamma e il Milan dimostra di avere le idee chiare: grazie all'incasso storico di 95 milioni di euro per Reijnders, il club rossonero ha dimostrato una forza incredibile. Igli Tare, con un gesto di grande coraggio, ha rifiutato questa offerta, rivelando come le strategie a lungo termine possano cambiare le regole del gioco. È un momento di svolta per il calcio italiano, che si prepara a riscrivere i propri confini.

Un incasso storico ha cambiato le regole del gioco. Adesso il Milan non è più con le spalle al muro e Igli Tare si è permesso il lusso di rifiutare ben 95 milioni di euro (Foto: LaPresseAnsa) – serieanews.com È stata sicuramente una cessione dolorosa quella di Tijjani Reijnders al Manchester City. Ma dolorosa quanto strategica. Il Milan ha dovuto salutare uno dei giocatori simbolo della scorsa stagione, ma lo ha fatto per 75 milioni. Cifra che entra di diritto nella storia del club come la cessione più remunerativa di sempre. Una botta al cuore, sì, ma anche un’operazione che rimette a posto i conti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Tare ringrazia Reijnders: no a 95 milioni, che prova di forza

