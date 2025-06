Taormina Film Festival 2025 | vincono For Your Sake Geoffrey Rush e Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Tempo di Guerra

Il Taormina Film Festival 2025 ha celebrato un'edizione indimenticabile con premi a grandi talenti e storie coinvolgenti. L’evento, guidato dalla direttrice Tiziana Rocca, ha messo in luce il talento internazionale, premiando registi, sceneggiatori e attori che hanno lasciato il segno nel panorama cinematografico. Un’edizione ricca di emozioni e innovazione che ha rafforzato Taormina come capitale del cinema. E questa è solo l’inizio di un futuro ancora più brillante...

L'edizione numero 71 del Taormina Film Festival, diretta da Tiziana Rocca, si è chiusa con la premiazione: hanno trionfato il regista Alex Garland e lo sceneggiatore Ray Mendoza per Warfare - Tempo di Guerra, Geoffrey Rush per un horror geriatrico e il film argentino For Your Sake. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Taormina Film Festival 2025: vincono For Your Sake, Geoffrey Rush e Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Tempo di Guerra

In questa notizia si parla di: film - taormina - festival - your

Martin Scorsese riceverĂ il premio alla carriera al Taormina Film Festival 2025 - Martin Scorsese, icona indiscussa del cinema mondiale, sarĂ ospite d'onore alla 71ÂŞ edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Nel tg delle 19.35 #TgrSicilia #IoSeguoTgR Il festival del cinema Il Festival del cinema a Taormina. Assegnati i premi alle opere in concorso. Vince il film argentino "For your sake". Migliore attori Geoffry Rush ed Ebada Hassan. Stasera la chiusura con Monica Vai su Facebook

Taormina Film Festival, Clara: “Gossip su me e Fedez? Parte del gioco, gli voglio tanto bene” - X Vai su X

Taormina Film Festival, For Your Sake è il miglior film. Tutti i premi; 'For Your Sake' di Monsù vince la 71esima edizione di Taormina Film Festival; Taormina Film Festival 2025: vincono For Your Sake, Geoffrey Rush e Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Zona di Guerra.

Taormina Film Festival 2025: vincono For Your Sake, Geoffrey Rush e Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare - Zona di Guerra - L'edizione numero 71 del Taormina Film Festival, diretta da Tiziana Rocca, si è chiusa con la premiazione: hanno trionfato il regista Alex Garland e lo sceneggiatore Ray Mendoza per Warfare – Zona di ... Segnala comingsoon.it