Taleggio autogiro precipita nel bosco | in salvo i due passeggeri

Un volo che poteva trasformarsi in tragedia si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi. Il tardo pomeriggio di venerdì, un autogiro è precipitato in una zona boschiva a Taleggio, ma pilota e passeggero sono riusciti ad abbandonare l’elicottero e sono stati prontamente soccorsi. La loro prontezza ha evitato il peggio: un esempio di coraggio e tempestività in situazioni di emergenza. Sul posto sono intervenute le squadre di...

Taleggio. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna i due occupanti dell’autogiro precipitato nel tardo pomeriggio di venerdì in località Fraggio sono rimasti pressoché illesi. Pilota e passeggero dopo l’impatto in una zona impervia sono riusciti ad abbandonare il velivolo, un piccolo elicottero: recuperati dall’elisoccorso, sono stati trasportati in ospedale a Sondrio per accertamenti. Sul posto hanno provato ad arrivare anche le squadre di terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco di Zogno, ma il punto dove è precipitato il mezzo era irraggiungibile per quella via: indispensabile a quel punto l’azione aerea dell’elicottero Drago dell’Elinucleo di Varese, che ha sorvolato tutto il versante al fine di individuare l’autogiro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Taleggio, autogiro precipita nel bosco: in salvo i due passeggeri

In questa notizia si parla di: taleggio - autogiro - precipita - bosco

Taleggio, autogiro precipita nel bosco.

Taleggio, cade autogiro: in salvo i due passeggeri - Foto - Si erano alzati in volo in serata, venerdì 13 giugno, e stavano sorvolando, a bordo di un autogiro - Come scrive ecodibergamo.it