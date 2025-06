Tajani difende Israele in Parlamento | Giusto fermare chi ha l’atomica

In un momento di tensione internazionale, Antonio Tajani si schiera con fermezza a sostegno di Israele e contro le ambiguità sul nucleare iraniano. La sua presa di posizione sottolinea l’importanza di fermare chiunque minacci la pace globale con armi atomiche. Mentre il dibattito infuria tra opposizioni e governo, cresce la consapevolezza che la stabilità internazionale dipende dalla chiarezza e dalla fermezza delle decisioni europee e italiane. È fondamentale seguire da vicino questa delicata questione.

"Di fronte a una minaccia nucleare, non può esservi alcuna ambiguità: l’ Iran non può dotarsi della bomba atomica ". Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, non lascia adito a fraintendimenti di fronte alla Commissione Affari esteri di Camera e Senato riunita per ascoltarlo sul conflitto tra Israele e Iran. Nonostante le opposizioni rimproverino proprio "l’ambiguità", dell’esecutivo, il governo italiano comprende e sostanzialmente condivide le ragioni che hanno indotto Israele ad attaccare i laboratori nucleari e a mettere nel mirino vertici militari e politici della Repubblica islamica iraniana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani difende Israele in Parlamento: "Giusto fermare chi ha l’atomica"

Nell'audizione alle commissioni esteri di Camera e Senato, oggi il vicepremier ha chiarito la posizione dell'Italia sulla crisi tra Israele e Iran. Tajani ha difeso il "diritto di Tel Aviv a difendersi" dalla minaccia nucleare iraniana e ha rassicurato sulla situazione dei

