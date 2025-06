Tajani annaspa in aula ma sogna un ruolo diplomatico per l’Italia

In un’aula incerte, Tajani fatica a trovare il passo giusto, ma il suo sguardo è rivolto lontano: ambisce a un ruolo diplomatico di peso per l’Italia. La sua vera missione è comunicare con chiarezza la posizione italiana sulla complessa guerra tra Israele e Iran, un compito ancora da completare. Riuscirà Tajani a trasformare le sue aspirazioni in azione concreta?

Spetta al ministro Tajani il compito, sino a quel momento inevaso, di comunicare al parlamento e al Paese la posizione dell'Italia sulla guerra tra Israele e Iran.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice Nato: “L’Italia ha raggiunto il 2% del Pil in spese per la difesa” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato al vertice Nato che l'Italia ha raggiunto il 2% del PIL in spese per la difesa.

Tajani annaspa in aula ma sogna un ruolo diplomatico per l’Italia; Edizione del 15 giugno 2025; Le opposizioni: «Governo senza linea, supino a Trump e Netanyahu».

