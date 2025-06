Taglio del nastro per l’aviosuperficie di Valle Gaffaro

Un emozionante traguardo si realizza a Valle Gaffaro: ieri mattina, l’inaugurazione dell’aviosuperficie ha segnato un nuovo capitolo per l’area, portando entusiasmo e opportunità per gli appassionati di volo. Grazie alla passione di Gaetano D’Andrea e alla collaborazione delle istituzioni locali, questo progetto si trasforma in un volo verso il futuro. D’Andrea ha annunciato la...

Ieri mattina taglio del nastro e "decollo" dell’aviosuperficie di Valle Gaffaro a Codigoro, grazie all’impegno e passione di Gaetano D’Andrea dall’associazione Sportiva Dilettantistica Fly Delta. Un’inaugurazione alla presenza dei sindaci di Codigoro Alice Zanardi, di Goro Maria Bugnoli, di Mesola Lisa Duó, del senatore Luca Brizianelli, del presidente della Pro Loco Davide Nardini e di tanti appassionati di volo. D’Andrea ha annunciato la costruzione di sei bungalow, il potenziamento dei servizi di ricettività tra cui la ristorazione e di una parte della recinzione per una sempre maggiore fruizione dell’aviosuperficie nel cuore del Parco del Delta, mentre sono già stati fatti interventi tecnici per la pista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per l’aviosuperficie di Valle Gaffaro

Aviosuperficie di Valle Gaffaro, ecco il bando

Segnala ilrestodelcarlino.it: La Provincia di Ferrara ha indetto una procedura di gara per la gestione e valorizzazione dell’aviosuperficie di Valle Gaffaro, nel territorio di Codigoro.