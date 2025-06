Taglio del nastro per il nuovo campo sportivo polivalente a Campo Calabro

taglio del nastro per il nuovo campo sportivo polivalente a Campo Calabro. Una giornata storica, simbolo di crescita e passione, celebrata con entusiasmo nel Comune che, in occasione della Giornata dello Sport e del Giubileo dello Sport, ha inaugurato un impianto all’avanguardia. A fare gli onori di casa il sindaco Sandro Repaci, che, insieme al comunità, ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura per promuovere benessere e inclusione. Un traguardo che segna un nuovo capitolo nel panorama sportivo locale.

Giornata storica, quella che questa mattina si è tenuta nel comune di Campo Calabro che in occasione della Giornata dello Sport e del Giubileo dello Sport, ha partecipato all’inaugurazione di un impianto sportivo polivalente. A fare gli onori di casa il sindaco Sandro Repaci, che, insieme al. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Taglio del nastro per il nuovo campo sportivo polivalente a Campo Calabro

In questa notizia si parla di: campo - sportivo - polivalente - calabro

Al via la riqualificazione dello storico campo sportivo "La Piana" di Misterbianco - È ufficialmente partita la riqualificazione del campo sportivo "Toruccio La Piana" a Misterbianco. Oggi si è svolta la visita al cantiere, con la partecipazione del sindaco Marco Corsaro e dell'Amministrazione comunale, che hanno verificato il progresso dei lavori di rigenerazione dell'importante impianto sportivo situato in località Serra.

UN CORTILE IN GIOCO – L’ESTATE DEI PIÙ PICCOLI Tutti i martedì, dal 10 giugno al 29 luglio, il cortile della Polivalente 87 e Gino Pini si trasforma in uno spazio pieno di colori, movimento e fantasia! “Bimbi a bordo” – laboratori, attività motorie e ricreativ Vai su Facebook

Taglio del nastro per il nuovo campo sportivo polivalente a Campo Calabro; Reggio Calabria, inaugurato campo sportivo polivalente a Campo Calabro; Campo Calabro celebrerà a giugno la Giornata Nazionale e il Giubileo dello Sport.

Campo Calabro, inaugurato campo sportivo polivalente. Versace: "Struttura che restituisce il senso della maturità di una comunità" - “Campo Calabro si riappropria di uno spazio sportivo grazie all’impegno di amministratori capaci di creare comunità” - Scrive reggiotv.it