Taglieremo i troppi pass per la Ztl

La Ztl del centro storico rischia di diventare un crocevia di auto in eccesso, creando disagio e inquinamento. La consigliera della Lega Eugenia Marchetti non le manda a dire all’Amministrazione, accusandola di rilasciare troppi pass nonostante la promozione della mobilità sostenibile. È ora di agire e mettere ordine: taglieremo i troppi pass per rendere il centro più vivibile e rispettoso dell’ambiente.

"Nella Ztl del centro circola un numero di auto eccessivo". La consigliera della Lega Eugenia Marchetti non ha usato giri di parole per tirare le orecchie all’Amministrazione comunale, che da un lato si professa a favore della mobilità sostenibile e dall’altro rilascerebbe troppi pass per il transito in centro. "Non abbiamo rilasciato alcun nuovo pass – sottolinea il vicesindaco Alice Moggi rispondendo a un’istant question in Consiglio comunale – Anzi vorremmo ridurre quelli esistenti". I primi a non poter più accedere dovrebbero essere i genitori degli atleti che frequentano la palestra della Ginnastica Pavese di via Porta, nel cuore della ztl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Taglieremo i troppi pass per la Ztl"

In questa notizia si parla di: pass - troppi - taglieremo - comunale

Taglieremo i troppi pass per la Ztl.

Troppi pass per disabiliin Comune scoppia il caos

Secondo ilsecoloxix.it: Che fosse un tema bollente si sapeva, ma che potesse provocare un terremoto in Comune probabilmente no.