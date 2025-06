Tagliata una pineta protesta dei cittadini contro il Comune

La recente eliminazione di decine di alberi nella pineta di Montefiore dell’Aso ha scatenato la protesta dei cittadini, preoccupati per il patrimonio verde del loro territorio. Mentre il Comune assicura di aver agito nel rispetto delle norme, il malcontento cresce tra chi teme la perdita di un’oasi naturale preziosa. In questo scenario, si apre un dibattito importante sulla tutela ambientale e le decisioni urbanistiche da adottare per il futuro.

L’eliminazione di decine di alberi nella pineta dove si trova il parcheggio dell’ex ospedale di Montefiore dell’Aso, all’ingresso del centro storico, ha suscitato il malumore di diversi residenti che hanno osservato un taglio intensivo di piante. In Comune confermano che tutto è stato fatto nel rispetto delle regole. Il sindaco Nazzareno Ciarrocchi spiega il motivo: "Un paio di alberi erano caduti con il vento nel mese di dicembre scorso. Abbiamo fatto eseguire una perizia tecnica a un agronomo ed è emerso che molte piante erano pericolanti ed altre ammalate. Ora è in programma la realizzazione di un parcheggio con una cinquantina di posti auto, per dare una risposta alle esigenze di residenti e visitatori, in modo da evitare soste selvagge in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tagliata una pineta, protesta dei cittadini contro il Comune

