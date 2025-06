Tafferugli all' esterno dello stadio dopo la vittoria della Real Normanna

successo, alcuni tifosi non hanno saputo contenere l'entusiasmo, scatenando tafferugli con le forze dell'ordine. La vittoria storica della Real Normanna ha acceso la cuore dei supporters, ma anche richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere sempre il rispetto e il fair play. È fondamentale che l'entusiasmo sportivo si esprima in modo civile, affinché questo momento rimanga una festa condivisa e positiva per tutta la comunità .

Tafferugli tra un gruppetto di tifosi e la polizia, in tenuta antisommossa, all'esterno dello stadio "Bisceglia" di Aversa. E' accaduto poco dopo la fine della gara tra Real Normanna e Modica che ha consegnato ai padroni di casa la promozione in Serie D. Nonostante l'euforia per il salto di.

Tensione all'esterno dello stadio Tardini: gli ultras del Parma spintonano e allontanano i tifosi del Napoli (molte famiglie e tantissimi bambini) che si trovavano sul tragitto dell'autobus dei padroni di casa Vai su Facebook

Lazio-Roma, tafferugli all'esterno dello stadio: ferito un poliziotto - L'emittente satellitare aggiunge che ci sono stati dei lanci di petardi e fumogeni all'esterno dello stadio tra le due tifoserie. Come scrive tuttomercatoweb.com