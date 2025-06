Tadej Pogacar vince il Giro del Delfinato Vingegaard scende sotto il minuto | la classifica finale

Tadej Pogacar si conferma re del Giro del Delfinato 2025, dominando le ultime tappe con classe e strategia. Dopo aver conquistato la vetta tra venerdì e sabato, il campione sloveno ha saputo mantenere la calma e respingere l'assalto del suo rivale Jonas Vingegaard, che scende sotto il minuto in classifica generale. Una vittoria che sottolinea ancora una volta la sua straordinaria capacità di gestire la pressione e vincere con stile: un trionfo che rimarrà nella storia del ciclismo.

Tadej Pogacar ha vinto il Giro del Delfinato 2025: dopo i successi ottenuti tra venerdì e sabato, dominando in salita, il fuoriclasse sloveno ha tenuto a bada il tentativo di attacco del danese Jonas Vingegaard e lo ha marcato fin sul traguardo dell’ultima frazione, senza dare l’impressione di dover strafare. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha così difeso la maglia gialla di leader della classifica generale ed è salito sul gradino più alto del podio. Il Campione del Mondo ha chiuso con un vantaggio di 59 secondi nei confronti del suo grande rivale, che oggi ha recuperato un paio di secondi in virtù degli abbuoni sul traguardo (l’alfiere del Team Visma Lease Bike ha concluso in seconda piazza, appena davanti al balcanico). 🔗 Leggi su Oasport.it