Tacchinardi rivive la vittoria del 1996 in Coppa Intercontinentale | Avevo una sensazione per la partita contro il River Plate Sono entrato in campo con una carica unica addosso per un motivo…

Tacchinardi rivive la sensazione della vittoria della Juve in Coppa Intercontinentale nel 1996: «Avevo una carica addosso.». Alessio Tacchinardi, ai microfoni ufficiali della Juve, ha parlato così della vittoria con cui i bianconeri conquistarono la Coppa Intercontinentale contro il River Plate nel 1996. Ecco le sue sensazioni. TACCHINARDI RIVIVE RIVER PLATE JUVENTUS – «Mentre mi preparavo a entrare in campo, avevo delle sensazioni uniche. La gara è stata molto dura: il River Plate era una squadra forte e la sensazione che avevamo era che potesse essere risolta soltanto dalla giocata di un fuoriclasse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

