Tacchi addio stregati dal ‘boho chic’ Le tendenze dell’estate raccontate dalla stylist

Tutto ciò che cercate per un’estate all’insegna dello stile è racchiuso nel fascino boho-chic, lontano dai tacchi vertiginosi e dagli abiti stretti. Rebecca Del Vita, stylist di talento e trendsetter, svela le novità più hot della stagione: capi oversize, dettagli naturali e un mood libero e raffinato. Le tendenze dell’estate 2025 sono pronte a conquistare, lasciando il passo a un look autentico e sofisticato. Ecco come trasformare il vostro guardaroba in un inno alla moda senza compromessi.

Versilia, 15 giugno 2025 – Il linguaggio del summer fashion parla chiaro: banditi abiti strizzati o tacchi vertiginosi, da preferire capi oversize e dal sapore boho-chic. Le indicazioni per un impeccabile look estivo sono sintetizzate da Rebecca Del Vita, 31 anni di Forte dei Marmi, tra le più apprezzate stylist free lance a Milano dove segue campagne pubblicitarie su stampa e tv per i più importanti brand di moda. Recentemente è stata proprio lei a curare il maxi pannello pubblicitario di un brand di abiti da sposa che è stato collocato sulla facciata di un edificio in via Spadari a due passi dal Duomo, catturando non poco l'attenzione dei passanti.

