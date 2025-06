Tabellone WTA Nottingham 2025 | Lucia Bronzetti al via vari primi turni da spettacolo

Il tabellone WTA di Nottingham 2025 si prospetta come un vero spettacolo, con Lucia Bronzetti pronta a scendere in campo tra i primi turni. Mentre il WTA 500 di Berlino cattura l’attenzione in parallelo, questa storica competizione su erba britannica continua a scrivere pagine memorabili, tra successi di campionesse e rimonte emozionanti. E, nonostante le sfide, il torneo di Nottingham resta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

In parallelo al WTA 500 di Berlino, è in terra (anzi, erba) britannica che si va per il 250 di Nottingham, appuntamento con una storia molto strana e particolare, ma che, nelle edizioni dal 2011 al 2024, ha visto successi di peso (Barty e Pliskova) come tante britanniche sugli scudi, dalla compianta Elena Baltacha (uccisa da un tumore al fegato nel 2014, a soli trent'anni) fino a Johanna Konta e alle due vittorie consecutive di Katie Boulter. E non ci potrà essere una finale tra la giocatrice del Leicestershire e la brasiliana Beatriz Haddad Maia, che l'ha preceduta nell'albo d'oro nel 2022. Le due sono infatti sorteggiate nello stesso quarto di finale, e per di più c'è anche la neozelandese Lulu Sun come primo turno di Boulter: non esattamente la miglior sorte possibile sull'erba.

