Tabellone WTA Berlino 2025 | Jasmine Paolini e Sabalenka ancora in rotta di collisione

andiamo però con l’analizzare le possibilità e le strategie che potrebbero ribaltare questo destino già scritto, regalando sorprese e emozioni a ogni turno. Con un tabellone ricco di sfide avvincenti, il WTA Berlino 2025 si prepara a scrivere nuove pagine di storia nel mondo del tennis femminile.

Ormai pare un destino quasi eterno, quello dei tabelloni in cui si presentano contemporaneamente Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng e Jasmine Paolini. La bielorussa si trova, infatti, molto spesso con la cinese nel quarto di finale e con l’italiana in quello di semifinale, e ciò si verifica anche nello storico WTA 500 di Berlino, nonché tra i più competitivi in assoluto (della top ten manca solo Iga Swiatek, tanto per capirci). Andiamo però con ordine. E partiamo da Jasmine, che al primo turno usufruisce di un bye. La sua strada potrebbe avere ostacoli di qualunque tipo ai quarti prima di arrivare a Sabalenka: la rivincita della semifinale di Wimbledon 2024 contro la croata Donna Vekic, quella dei quarti di Roma (e di tante sfide in doppio) con la russa Diana Shnaider, quella dell’ottavo di Wimbledon di un anno fa con l’americana Madison Keys oppure un confronto con chi i Championships li ha vinti nel 2023, la ceca Marketa Vondrousova. 🔗 Leggi su Oasport.it