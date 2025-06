SWITCH EdiZon-Overlay v1.010 | Submenu e Cheat Automatici

Se sei un appassionato di Nintendo Switch e desideri potenziare la tua esperienza di gioco, l'ultima versione dell’EdiZon Overlay v1.0.10 è ciò che fa per te. Con funzionalità migliorate come i submenu e i cheat automatici, questo strumento ti permette di gestire facilmente modifiche e trucchi senza complicazioni. Scopri come sfruttare al massimo queste innovazioni per rendere il tuo gameplay ancora più coinvolgente e personalizzato. Iniziamo subito!

L’ EdiZon Overlay, originariamente sviluppato da WerWolv, è uno strumento essenziale per gli utenti di Nintendo Switch che desiderano utilizzare cheat e modifiche nei loro giochi preferiti. Con l’ultimo aggiornamento ( v1.0.10 ), sono state introdotte diverse migliorie, tra cui un fix per la libreria libultrahand (correggendo l’issue #33). In questo articolo, esploreremo come utilizzare al meglio le nuove funzionalità, tra cui i submenu e l’abilitazione automatica dei cheat all’apertura dell’overlay. Come Utilizzare i Submenu. I submenu permettono di organizzare meglio i cheat, raggruppandoli in sezioni specifiche per una navigazione più intuitiva. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net