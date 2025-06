SWITCH Animal Crossing | New Horizons Design Pattern Editor 0.97 | Tutto quello che c’è da sapere

Se sei un appassionato di Animal Crossing: New Horizons e desideri portare la personalizzazione della tua isola a un livello superiore, l’ACNH Design Pattern Editor è lo strumento che fa per te. Con funzionalità avanzate e un'interfaccia intuitiva, ti permette di creare pattern unici e originali, superando le limitazioni del gioco base. Tuttavia, attualmente, il software funziona solo su Nintendo Switch modificati. Vuoi scoprire tutto quello che c’è da sapere? Continua a leggere!

Se sei un appassionato di Animal Crossing: New Horizons e ami personalizzare la tua isola con design unici, ACNH Design Pattern Editor è lo strumento che fa per te! Questo editor avanzato ti permette di modificare, creare e gestire i tuoi pattern in modo semplice e intuitivo, con funzionalità che vanno ben oltre quelle offerte dal gioco base. Come funziona?. Attualmente, il software funziona solo con Nintendo Switch modificati (hacked) e richiede l’uso di JKSV per esportare i salvataggi, modificarli con questo strumento e reimportarli. Tuttavia, è in programma lo sviluppo di un’app homebrew per trasferire i salvataggi direttamente via USBrete, eliminando la necessità di passaggi manuali. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] Animal Crossing: New Horizons Design Pattern Editor 0.9.7 : Tutto quello che c’è da sapere

