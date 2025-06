Svuota tutto Empoli la Roma ne approfitta? Goglichidze e Anjorin nel mirino

un nuovo futuro e nuove sfide. Con l’Empoli pronto a svuotare il budget, la Roma ha una ghiotta occasione per rinforzare la propria rosa, soprattutto puntando su talenti come Goglichidze e Anjorin. Ma sarà fondamentale cogliere al volo queste opportunità, perché in un mercato così dinamico ogni scelta può fare la differenza tra successo e rimpianto. La corsa ai rinforzi è appena iniziata.

Il mercato, si sa, è fatto anche di occasioni da cogliere al volo, e per una Roma che dovrà inevitabilmente fare i conti con i paletti dati dal settlement agreement stipulato con la UEFA, questo dovrà essere un mantra ben chiaro in testa. Tali opportunità potrebbero arrivare da un Empoli pronto allo svuota tutto estivo, come è ovvio che sia dopo una retrocessione che porta gli elementi più importanti della rosa a guardarsi attorno, per cercare una nuova chance in Serie A. Messaggero e Gazzetta dello Sport sono sicuri che i giallorossi siano pronti ad approfittarne, per Tino Anjorin anzitutto Cresciuto calcisticamente nel Chelsea, il classe 2001 si è rivelato una pescata estremamente vincente del club toscano che se l’è aggiudicato l’estate scorsa a titolo gratuito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Svuota tutto Empoli, la Roma ne approfitta? Goglichidze e Anjorin nel mirino

