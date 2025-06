Svolta sul doppio canale di reclutamenteo | il Ddl Bucalo arriva in VII Commissione Senato

Un passo importante nel mondo dell'istruzione si compie con l'arrivo del Ddl Bucalo in VII Commissione al Senato, alimentando il dibattito sulla riforma del reclutamento docenti. Con l'introduzione di un doppio canale dalle GPS, si apre una strada concreta per superare il precariato e garantire stabilità agli insegnanti. Questa proposta rappresenta un cambiamento epocale che potrebbe rivoluzionare il sistema scolastico italiano, portando innovazione e certezza nel futuro dell’istruzione.

Il sistema di reclutamento docenti è al centro di un nuovo dibattito al Senato. In discussione il Ddl Bucalo, che propone l’introduzione del doppio canale dalle GPS per superare il precariato scolastico e stabilizzare migliaia di insegnanti. La proposta mira a riformare l’accesso alla cattedra. Doppio canale di reclutamenteo: una riforma per superare il precariato . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

