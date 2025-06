Svolta sul doppio canale di reclutamenteo | il Ddl Bucalo arriva in VII Commissione Senato Testo

Il sistema di reclutamento docenti si prepara a una svolta decisiva con il Ddl Bucalo, ora in discussione alla VII commissione del Senato. Questa proposta innovativa introduce un doppio canale di accesso, dalle GPS, per superare il precariato e garantire stabilità agli insegnanti. Una riforma che promette di rivoluzionare il modo di entrare in cattedra e di valorizzare il merito. La sfida è lanciata: cambierà il volto dell’istruzione italiana.

Il sistema di reclutamento docenti è al centro di un nuovo dibattito al Senato. In discussione il Ddl Bucalo, che propone l’introduzione del doppio canale dalle GPS per superare il precariato scolastico e stabilizzare migliaia di insegnanti. La proposta mira a riformare l’accesso alla cattedra. Doppio canale di reclutamenteo: una riforma per superare il precariato . Svolta sul doppio canale di reclutamenteo: il Ddl Bucalo arriva in VII Commissione Senato Testo . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Reclutamento docenti, Bucalo (FdI): “Il doppio canale è lo strumento migliore per superare il precariato storico” [VIDEO INTERVISTA] - “Tutta Fratelli d’Italia punta sul doppio canale”, ha affermato Bucalo, evidenziando la fiducia e l’impegno del partito nell’assicurare la sua approvazione. Segnala orizzontescuola.it