Sversamento di liquidi oleosi nel porto di Mola | attivate operazioni per scongiurare danno ambientale

Un grave sversamento di liquidi oleosi nel porto di Mola di Bari ha suscitato immediato intervento delle autorità regionali. La Sezione Protezione Civile della Puglia si è mobilitata per contenere e neutralizzare il rischio ambientale, attivando operazioni mirate e tempestive. La collaborazione tra enti e tecnologie avanzate rappresenta la chiave per prevenire danni irreversibili e proteggere il nostro patrimonio naturale. La situazione continua a essere monitorata attentamente per garantire la sicurezza di tutti.

Uno sversamento di sostanze oleose si è verificato nel bacino portuale di Mola di Bari. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia si è attivata per fornire tempestivo supporto tecnico e logistico. La Sala Operativa Integrata Regionale della Protezione Civile (Soir), a seguito delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sversamento di liquidi oleosi nel porto di Mola: attivate operazioni per scongiurare danno ambientale

In questa notizia si parla di: sversamento - mola - liquidi - oleosi

