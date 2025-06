Supplenze docenti di ruolo | anno valido ai fini della progressione di carriera?

Se sei un docente di ruolo, sapevi che le supplenze assegnate dal 1° settembre al 30 giugno o al 31 agosto sono valide per la progressione di carriera? Questa opportunità permette di arricchire il percorso professionale accettando supplenze su posti diversi rispetto a quelli di titolarità. Scopri come questa pratica può fare la differenza nel tuo sviluppo professionale e quali opportunità si aprono per te.

I docenti di ruolo possono accettare supplenze al 3006 e al 3108 su una tipologia di postoclasse di concorsogrado di istruzione diversi da quelli di titolarità. L'anno di supplenza è valido ai fini della progressione di carriera. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: supplenze - docenti - ruolo - anno

Interpelli per le supplenze docenti: Avvisi ad un mese dalla fine delle attività didattiche [In aggiornamento] - Con l'avvio dell'anno scolastico 2024, le scuole pubblicano gli interpelli per le supplenze docenti, in base all'OM 88/2024.

?NOTIZIE PER CONTINUITÀ SOSTEGNO Si è da poco concluso l'incontro di informativa al MIM sulle Istruzioni operative in materia di continuità didattica dei docenti a TD su posto di sostegno. La possibilità di avere la conferma anche per il prossimo anno s Vai su Facebook

Supplenze e ruoli nella scuola, TUTTE le scadenze e le DOMANDE da presentare a giugno, luglio e agosto 2025; Immissioni in ruolo e supplenze 2025/26, il calendario estivo con tutti i passaggi e le scadenze; Docenti di ruolo: possono accettare supplenze solo su posto intero (no spezzoni); chi non può accettare supplenze [Chiarimenti].

Supplenze docenti neoassunti in ruolo: durante il vincolo ma dopo anno prova - Pertanto, la lettrice può accettare l’eventuale supplenza e computare l’anno in esame nel triennio di permanenza. Come scrive orizzontescuola.it