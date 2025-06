SuperSport600 a Misano | Can Oncu sul podio Manzi vince e allunga in classifica

Il Gran Premio di Misano ha regalato emozioni da cardiopalma nel campionato SuperSport600, con Can Oncu che sale sul podio e Manzi che allunga in classifica. La vittoria del riminese, partito dalla decima posizione, dimostra ancora una volta il valore e la competitività di questo emozionante mondiale. Viste le premesse, l'epilogo poteva essere diverso, ma la passione e la determinazione hanno reso questa gara indimenticabile per tifosi e appassionati.

Viste le premesse, probabilmente poteva andare anche meglio. Ma un podio nella gara di casa a Misano è sempre una grandissima soddisfazione: la scuderia ravennate di SuperSport600 Next Gen, Evan Bros piazza il suo pilota di punta, il turco Can Oncu sul terzo gradino del podio dopo una gara tutta di testa, vinta dal riminese Stefano Manzi, leader del Mondiale ma partito dalla decima piazzola della griglia. Manzi, così, incrementa il suo vantaggio in testa alla graduatoria ma Oncu, si sta avvicinando alle posizioni che contano ed è ad appena 10 punti dal secondo posto, ora occupato dall’olandese Bo Bendsneyder con 148 punti contro i 138 di Oncu, preceduto anche a 142 dal britannico Tom Booth-Amos. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SuperSport600 a Misano: Can Oncu sul podio, Manzi vince e allunga in classifica

SuperSport600 a Misano: Can Oncu sul podio, Manzi vince e allunga in classifica - la scuderia ravennate di SuperSport600 Next Gen, Evan Bros piazza il suo pilota di punta, il turco Can Oncu sul terzo gradino del podio dopo una gara tutta di testa, vinta dal riminese Stefano Manzi, ...