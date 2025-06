Supereroi e cartoni animati Ascoli Comics and Games fa subito il tutto esaurito

Supereroi e cartoni animati hanno fatto il pieno di entusiasmo ad Ascoli Comics & Games, in un evento che ha subito un grande successo. La prima giornata, ricca di stand, animazioni e cosplay mozzafiato, ha catturato l’attenzione di appassionati di tutte le età . Oggi, l’emozione continua: tra mostre, incontri e nuove sorprese, il mondo della cultura pop si prepara a lasciare il pubblico senza fiato. E l’avventura è appena cominciata!

E' stato subito un grande successo la prima giornata di Ascoli Comics & Games che si concluderà questa sera. Gli oltre 25 stand con altrettante associazioni, a partire dall'Avis che ha proposto animazione per bambini, hanno attirato l'attenzione dei curiosi. Ma la vera attrazione sono stati i cosplayer arrivati da tutta Italia. Ragazzi, ma anche adulti che hanno incarnato i personaggi dei fumetti, del cinema e della cultura pop, ma anche neo fumettisti che hanno voluto mettersi in gioco, un vero esercito di collezionisti. Molto apprezzato anche il "Raduno Disney" con supereroi e principesse. Si è iniziato alle 15.

Come scrive msn.com: In corso Trento e Trieste la manifestazione che ha attirato Cosplayer anche da fuori provincia: si prosegue oggi con il gran finale.