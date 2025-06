superbike razgatlioglu si prende anche la superpole race bassani stende bulega

Superbike razgatlioglu si prende anche la Superpole Race, confermando il suo stato di forma eccezionale a Misano. Dopo aver dominato gara-1, il campione in carica ha lasciato il segno anche nei dieci giri della Superpole, dimostrando ancora una volta perch√© √® uno dei piloti pi√Ļ temuti del circuito. Con questa vittoria, Razgatlioglu si prepara a affrontare la seconda manche con grande slancio, promettendo emozioni ad alta velocit√† per gli appassionati.

Si √® da poco conclusa la Superpole Race Superbike valida per il Gran Premio di Emilia-Romagna 2025, sesto round del Mondiale. Dopo gara-1, conquistata da Toprak Razgatlioglu, i piloti hanno disputato i dieci giri della Superpole Race in attesa di gara-2 che scatter√† alle ore 14.00. Sul circuito di Misano il turco, campione del mondo in carica, si √® aggiudicato la prova, facendo nettamente la differenza gi√† dopo il primo giro. Razgatlioglu ha sfruttato al massimo la caduta nel primo giro del suo diretto rivale, Nicol√≤ Bulega, centrato dalla moto di Alex Bassani. Il turco partir√† cos√¨ in pole position in gara-2 mentre Bulega dovr√† necessariamente salvare un weekend fino a questo momento disastroso. 🔗 Leggi su Oasport.it