Superbike oggi GP Emilia-Romagna 2025 | orari Superpole Race e gara-2 programma streaming

Il weekend del GP di Emilia-Romagna a Misano sta per concludersi, regalando emozioni e sfide mozzafiato! Toprak Razgatlioglu punta a consolidare il suo inseguimento a Nicolò Bulega, leader del Mondiale, mentre i protagonisti si preparano alle battute finali con orari di Superpole Race e Gara 2. Scopri il programma completo e come seguire in streaming questa emozionante tappa, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motociclismo. La corsa verso il titolo si fa sempre più avvincente!

Sta arrivando la conclusione del weekend dedicato al GP di Emilia-Romagna: a Misano è il tempo di vedere se Toprak Razgatlioglu riuscirà a proseguire nel suo inseguimento a Nicolò Bulega, attualmente leader del Mondiale con 272 punti contro 246. Intanto il turco si è portato a casa gara-1, con Danilo Petrucci che per la quarta gara consecutiva si è messo lì a osservare quasi da terzo incomodo. Un appuntamento, questo, che si pone proprio a metà del calendario, visti i 12 appuntamenti iridati. E un appuntamento che, una volta di più, ripropone sia il duello tra i piloti che la sfida Ducati-BMW. La Superpole Race del GP di Emilia-Romagna 2025 si terrà alle ore 11:00, mentre gara-2 alle ore 14:00. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi, GP Emilia-Romagna 2025: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

SBK Emilia Romagna: Razgatlioglu irresistibile in gara-1 a Misano! Bulega limita i danni ed è 2°

