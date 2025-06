Superbike Nicolò Bulega | Weekend sfortunato non potevo fare più del secondo posto

Nonostante un weekend sfortunato, Nicolò Bulega ha dimostrato tenacia e determinazione, arrivando comunque sul podio sotto la pioggia di Misano Adriatico. Dopo un ritiro nella Superpole Race, il ducatista si è concentrato per regalare al pubblico emozioni e un risultato positivo, partendo dalla decima casella e conquistando il secondo posto nella gara-2 del GP dell’Emilia Romagna. Un risultato che, pur non completando il weekend come desiderato, lascia spazio a ottimismo e speranze per le prossime sfide.

Non può essere soddisfatto, ma vede il bicchiere mezzo pieno Nicolò Bulega. Il ducatista dopo il ritiro nella Superpole Race si è dovuto accontentare della piazza d’onore in occasione della gara-2 del GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero cinque del Mondiale 2025 di Superbike andato in scena questo weekend a Misano Adriatico, precisamente presso il World Circuit Marco Simoncelli. Il centauro, partito dalla decima posizione in griglia, ha rapidamente salito la china fino a ritrovare il muro del diretto avversario Toprak Razgatlioglu che, vincendo anche l’ultima prova, si è così avvicinato sensibilmente nella classifica piloti, con uno scarto di soli 9 punti rispetto all’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega: Weekend sfortunato, non potevo fare più del secondo posto”

