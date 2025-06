Superbike Nicolò Bulega fa il massimo e da 10° chiude 2° a Misano Razgatlioglu accorcia nel Mondiale

Nicolò Bulega dimostra di avere il cuore e la grinta di un vero campione, conquistando un prezioso secondo posto al GP dell’Emilia Romagna. Partendo dalla decima posizione dopo una Superpole Race sfortunata, il pilota italiano ha saputo rimontare con determinazione, regalando emozioni e confermando il suo talento sul circuito di Misano. In un weekend ricco di sfide, la sua performance è stata un'eccellente risposta alla fatica: più di così non si poteva chiedere.

Più di così non si poteva fare. Nicolò Bulega salva il salvabile e conquista il posto d'onore nella gara-2 del GP dell'Emilia Romagna, quinto appuntamento del Mondiale 2025 di Superbike andato in scena questo weekend presso il World Circuito Marco Simoncelli. Buona la prestazione del centauro italiano, autore di una grande rimonta dopo essere partito dalla decima piazza a causa dell'uscita di scena nella Superpole Race, in cui è stato impattato da Axel Bassani alla prima curva. Vince ovviamente Toprak Razgatlioglu, adesso a -9 dall'azzurro. Ottimo lo start allo spegnimento dei semafori per il ducatista, bravo ad ottenere subito la sesta posizione, per poi superare immediatamente Alvaro Bautista, trovando così la quinta piazza.