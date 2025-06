Summer Tour Dance Festival Live show 90 2000 Calvi si prepara per l’ultima serata

Preparati a rivivere i grandi successi della dance degli anni ’90 e 2000! Questa sera, domenica 15 giugno alle 21:30, Piazza Roma a Calvi si anima con il “Summer Tour Dance Festival Live Show 90/2000”, un evento gratuito che celebra la musica che ha fatto ballare intere generazioni. Organizzato dalla Parrocchia San Gerardo Maiella in collaborazione con il Comune, questa serata segna l’epilogo di un’estate indimenticabile. Non mancare all’appuntamento!

Questa sera, Domenica 15 giugno 2025, alle ore 21:30, in Piazza Roma a Calvi (BN) si concluderanno i festeggiamenti in onore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria con l'evento "Summer Tour Dance Festival Live show 902000". L'ingresso è gratuito. L'evento, organizzato dalla Parrocchia San Gerardo Maiella in collaborazione con il Comune di Calvi, ripercorrerà la storia della musica dance degli anni '90 e 2000, con dj e artisti live. Tra gli artisti presenti figurano Kim Lukas, Cecilia Gayle e DJ Jump e Nadia Dolce. Durante il Festival vi sarà anche la presenza del Cartoon Dance con le mascotte e dello show dancers.