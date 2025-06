sulla salaria le auto corrono come missili

Sulla Salaria, le auto sfrecciano come missili, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini. La denuncia di Alvaro Simonetti di Villa Sant’Antonio mette in evidenza un problema urgente: la mancanza di controlli e interventi efficaci lungo questa arteria strategica. Nonostante le richieste di intervento ai sindaci di Castel di Lama e Ascoli, l’attenzione rimane insufficiente. Vale la pena ricordare che…

"A Castel di Lama le automobili corrono come missili e gli incidenti non sono rari". E’ lo sfogo di un cittadino di Villa Sant’Antonio, Alvaro Simonetti, che mette sotto accusa la sicurezza lungo la strada Salaria. "Nonostante siamo nel centro del paese, nessuna decelera. Ho chiesto aiuto ai sindaci sia di Castel di Lama che di Ascoli, affinché facciano qualcosa, ma tutti scaricano la responsabilità all’Anas, comunque vale la pena ricordare che la sicurezza ricade sui primi cittadini. Ribadisco che la strada Salaria sta diventando troppo pericolosa per tutti". Un allarme di un gruppo di residenti esasperati dalla velocità sostenuta delle automobili che transitano per la strada all’interno dell’abitato e che non rallentano nonostante la presenza delle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it