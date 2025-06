Sucic impressiona negli USA | cosa ha colpito subito l’Inter È già feeling con Lautaro

Petar Sucic conquista subito gli Stati Uniti con la sua presenza imponente e il talento cristallino. Il gigante croato, appena arrivato all’Inter, ha già stabilito un feeling speciale con Lautaro, tra dialoghi intensi e sguardi d’intesa. La sua prima impressione lascia presagire un futuro brillante: un giovane promessa che mira a lasciare il segno nel mondo del calcio. L’avventura nerazzurra è appena iniziata, e le potenzialità sono enormi.

tra lunghi dialoghi e sguardi d'intesa. Un gigante croato si prende la scena nel ritiro dell' Inter a UCLA. Petar Sucic, nuovo acquisto per il centrocampo nerazzurro, ha impiegato pochi minuti per dimostrare di poter stare in "primissima fila". Con u n tocco di palla educato e un fisico possente, il 21enne ha messo nel mirino il Mondiale per Club, mostrando una fame e una qualità che hanno immediatamente impressionato lo staff e i compagni. Subito leader: il feeling con Lautaro e Chivu. L'integrazione di Sucic è stata immediata, soprattutto con le figure chiave del gruppo.

