Su Berlusconi mia mamma mi disse ‘stai attenta potrebbe essere tuo padre’ Stava male ma intuì tutto Silvio? Non solo un amore | parla Francesca Pascale

Francesca Pascale sempre più volto tv. Dopo la conduzione del Gialappa’s Show (per una sera), diverse sono state le ospitate dell’attivista. L’ultima in ordine di tempo, quella a UnoMattina Weekly, ospite di Lorella Boccia su Rai1. Non è mancato un passaggio su Silvio Berlusconi: “Non è stato solo un amore, ma un riferimento. Silvio era il mio Presidente, lo è ancora. L’ho vissuto come un uomo che ho amato, ma anche come il padre che mi è mancato. Nella sua confusione, ho trovato il mio equilibrio”. E Pascale si è soffermata anche sulla figura del papà, che non è mai stato presente nella sua vita: “Il vuoto paterno è un trauma, che torna sempre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it