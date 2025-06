Studia prima di diventare tiktoker il consiglio di Tommaso Zorzi ai giovani che sognano il successo sui social Mollare tutto non è strategico servono sempre quattro piani

Se sogni di emergere sui social, ascolta il consiglio di Tommaso Zorzi: studia, pianifica e non affidarti al caso. La strada verso il successo richiede impegno, strategia e pazienza, perché mollare tutto senza una base solida non porta da nessuna parte. Solo con un piano ben strutturato si può trasformare il talento in un vero trionfo digitale. Ricorda, la chiave sta nel prepararsi prima di lanciarsi nel mondo dei social.

"Studiate, è fondamentale. Il concetto 'mollo tutto e divento tiktoker' non è strategico". Con queste parole nette, Tommaso Zorzi ha lanciato un messaggio controcorrente dal palco di Repubblica delle Idee, sfatando il mito del successo facile sui social network. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: tiktoker - tommaso - zorzi - successo

Tommaso Zorzi, è stato davvero lasciato fuori da una festa «vestito da pacchetto regalo» (cit.)? «Nel sobrio mondo omosessuale milanese, dove le feste a tema sono tanto divertenti quanto trash, mi è successo anche questo». L'ha presa bene. «Non farcela al Vai su Facebook

La settimana dei gossip più pungenti vede protagonisti Tommaso Zorzi,... Vai su X

Tommaso Zorzi, chi è il nuovo fidanzato? L’influencer: «Con Andrea sto bene, Tommaso Stanzani? Finita a causa; L'influencer Tommaso Zorzi: I genitori di oggi sono troppo apprensivi. Prima difendevano i docenti, oggi i figli, la trovo una roba diseducativa; L’economia dello scrocco Vita e opere dell’influencer che scrive libri di successo da taggare su Instagram.

RepIdee25, Zorzi: "Studiate. Mollare tutto e diventare tiktoker non è strategico" - Queste le parole dell’influencer, Tommaso Zorzi, dal palco di Repubblica delle Idee. Da repubblica.it