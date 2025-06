Studenti e rock contro la droga | La musica un percorso di legalità

Gli studenti si uniscono contro la droga, usando la musica come strumento di legalità e consapevolezza. Con versi incisivi come "Non sei più figo, se hai in mano un bicchiere" e "Dì di no a tutti quei guai", il brano "È meglio il rock’n’roll" di Andrea Mercurio diventa un inno di speranza e coraggio. La musica, infatti, può guidarci verso scelte più sane e un domani senza rischi.

"Non sei più figo, se hai in mano un bicchiere". E "non serve un sorso per essere più sveglio". Nella chiave di sol e nella musica c’è tutto "lo sballo che vuoi". "Non ci giochiamo il nostro domani in un abbaglio, dì di no a tutti quei guai". Dove i guai sono le droghe, il fumo, l’acol. Sono alcuni dei versi di "E’ meglio il rock’n’roll", il brano scritto e musicato dall’artista Andrea Mercurio e interpretato dagli studenti della scuola media Don Milani, che ne hanno fatto anche un videoclip che, da venerdì, è pubblicato sul canale YouTube del Comune di Sesto San Giovanni. "Ognuno di noi deve fare sua parte per una società più giusta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Studenti e rock contro la droga: "La musica, un percorso di legalità"

msn.com scrive: Ragazze e ragazzi hanno girato il filmato che accompagna le note composte dal cantautore Andrea Mercurio.