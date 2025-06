Stroppa sulla Nazionale | C’è bisogno di entusiasmo I talenti in Italia non sono spariti

Durante la "Milano Football Week", Giovanni Stroppa ha acceso l’entusiasmo parlando del futuro della Nazionale Italiana. Nonostante le sfide, i talenti italiani sono vivi e pronti a brillare. È il momento di credere nel potenziale dei nostri giocatori e di riaccendere la passione per il calcio azzurro. La speranza è nel talento e nella determinazione: l’Italia ritornerà grande, parola di Stroppa.

A margine della "Milano Football Week", Giovanni Stroppa ha parlato del futuro della Nazionale Italiana: ecco le sue parole.

