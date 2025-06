Strappa a morsi la lingua della compagna | denunciato

Una scena scioccante scuote Arezzo: un uomo di 29 anni, durante un tentativo di approccio finito male, ha aggredito violentemente la sua compagna, recidendole la lingua con un morso. L’episodio, avvenuto in piena notte davanti a testimoni a Piazza Guido Monaco, ha lasciato tutti sgomenti per la brutalità dell’attacco e le gravi conseguenze per la donna. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla gestione della rabbia e sulla sicurezza delle vittime.

AREZZO – Strappa la lingua a morsi alla compagna di 29 anni dopo aver tentato di baciarla. È successo nella notta in piazza Guido Monaco ad Arezzo: la donna è finita in ospedale in gravi condizioni dopo l’aggressione, avvenuta ieri sera (14 giugno) davanti a numerosi testimoni poco prima dell’una. Il raptus mentre l’aggressore tentava di baciare la donna. A un certo punto il morso sarebbe stato sferrato con tale violenza da recidere la lingua, un cui frammento è rimasto a terra. Sul post l’ambulaza della Croce Bianca di Arezzo che ha trasportato in codice giallo l’aggredita all’ ospedale aretino di San Donato dove i sanitari sono riusciti a riattaccare il frammento reciso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

