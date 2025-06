Strade Provinciali Interventi per 6 milioni Ecco la mappa dei lavori in arrivo

La provincia di Ascoli si prepara a un importante intervento di manutenzione, con un investimento di quasi 6 milioni di euro destinati a migliorare le strade provinciali. Un piano ambizioso che coinvolge numerosi tratti, garantendo sicurezza e qualità alla viabilità locale. Si parte già questa mattina con la bitumatura della Provinciale n. 90 Valle Castellana, un passo fondamentale verso un territorio più accessibile e sicuro per tutti.

La Provincia di Ascoli ha varato un massiccio programma di manutenzione straordinaria sulle strade di propria competenza per 5 milioni e 900 mila euro. Già questa mattina inizierà la bitumatura della Provinciale n. 90 Valle Castellana, che collega Ascoli a Castel Trosino, per un tratto di circa 2,3 Km. "L’Amministrazione Provinciale – scrivono dall’ente – sta intervenendo su diversi tratti, dove la pavimentazione stradale è usurata con presenza di buche e avvallamenti. Siamo in costante contatto con i Sindaci per monitorare situazioni e priorità e pianificare al meglio tempi e modalità di realizzazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade Provinciali. Interventi per 6 milioni. Ecco la mappa dei lavori in arrivo

