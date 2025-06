Storia d’amore e truffa Sessantenne magentino raggirato da una ragazza dell’Est | spariti dal conto in banca 20mila euro

di amore e di compagnia, fino a quando il suo cuore non è stato tradito. Un truffatore abile e astuto ha sfruttato emozioni sincere per sottrargli 20 mila euro, lasciandolo in un vortice di inganno e delusione. Questa vicenda ci ricorda quanto sia importante essere sempre vigili anche quando il sentimento sembra genuino. La storia di Magenta si aggiunge alle tante truffe che mettono alla prova la fiducia, insegnandoci a proteggerci sempre meglio.

Magenta (Milano), 15 giugno 2025 – Di truffe è pieno il mondo. Quella che coinvolge la sfera sentimentale è tra le più riuscite perché fa leva sulla vergogna della vittima che difficilmente andrà a denunciare l’accaduto. È successo di nuovo ad un magentino di circa 60 anni che aveva conosciuto, alcuni mesi fa, una bella ragazza su uno dei tanti siti di incontri. Lei si è presentata bene, nessuna richiesta di denaro. Ma soltanto tanta voglia di parlare e fare nuove conoscenze. Lui si è fidato molto discretamente. L’appuntamento . E, dopo alcune settimane di incontri virtuali, la invita a casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storia d’amore e truffa. Sessantenne magentino raggirato da una ragazza dell’Est: spariti dal conto in banca 20mila euro

In questa notizia si parla di: ragazza - magentino - storia - amore

