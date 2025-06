Stop hotel più città striscioni al Tronchetto e a Santa Marta

Venezia si mobilita contro il sovraffollamento turistico con tre striscioni simbolici al Tronchetto e a Santa Marta. La rete Set denuncia l'espansione di strutture ricettive che minacciano la vivibilità della città, portando alla luce un tema cruciale: limitare i posti letto per preservare l’anima di Venezia. "Stop hotel = più città" è il richiamo che invita a riflettere sull’importanza di tutelare il patrimonio e l’identità locale.

Con tre striscionate in tre luoghi diversi, simbolici, la rete Set a Venezia questa mattina ha denunciato il proliferare di posti letto per turisti che rischia di peggiorare la vivibilità della città. "Stop hotel = più città" è lo slogan scelto in occasione della mobilitazione internazionale "Sud.

